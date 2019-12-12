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12.12.2019 - 12:32 |

Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm fragmanları! Fekeli ve Hünkar aşklarını herkese duyuruyor

ATV ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 48. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta Fekeli ve Hünkar sevdalarını herkese açıklıyor. Hünkar Yaman cephesinde Demir deliye dönerken, Fekeli cephesinde ise Yılmaz, babası bildiği Fekeli'ye karşı kalp kırıklığını dile getiriyor. Bir Zamanlar Çukurova nefes kesen yeni bölüm fragmanları ile bu akşam ATV'de...

Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm fragmanları! Fekeli ve Hünkar aşklarını herkese duyuruyor

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 48. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta Fekeli ve Hünkar Yaman aşklarını herkese açıklıyor. Demir duydukları karşısında deliye dönerken Yılmaz ise büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Her şeye herkese rağmen aşklarında 40 yıllık sevdalarından vazgeçmeyen Hünkar ve Fekeli evleniyor. Demir konağı adeta yangın yerine çeviriyor. Annesi Hünkar Yaman'a ait ne varsa yakı yıkan Demir, konakta çalışan herkesi annesinin adını bir daha ağzına almaması konusunda tembihliyor.

Yaşanan olay Demir ve Yılmaz kadar bütün Çukurova'da da büyük yankı uyandırıyor. Yılmaz, Züleyha ile aşklarına engel olan iki genç aşığın bir araya gelmemesi için türlü oyunlar oynayan Hünkar Yaman'ı tercih eden Fekeli'ye karşı duyduğu kızgınlığı dile getiriyor.

 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
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