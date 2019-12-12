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12.12.2019 - 23:31 |

Bir Zamanlar Çukurova 48. son bölümde büyük yüzleşme! 49. yeni bölüm fragmanı...

ATV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi görmeye devam eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Müjgan ile Züleyha'nın yüzleşmesi damga vurdu. Peki heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 48. son bölümde büyük yüzleşme! 49. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz ve Demir yaşar. Demir, Fekeli’nin üzerine yürür! Yılmaz ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir. Sabahattin’in müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana’ya yayılır.

Çukurova ahalisi ‘devlerin aşkı’ haberini konuşmayı bitirmeden, “Fekeli’nin evlenme teklifi” dedikoduları bambaşka bir tarafa çevirecektir. Fekeli’nin, gazete haberi ile ihtiyaç duyduğu teselliyi kollarında bulacağını hayal eden Behice, evlilik teklifi haberiyle yıkılır! Ama henüz pes etmeye niyeti olmadığından soluğu Şermin’de alır.

Gülten’e aşkından vazgeçmeye asla niyeti olmayan Çetin, onunla konuşmanın ve ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Ancak gündüz vakti Gülten’in bahçe duvarının arkasından kaçırılması, her şeyi değiştirecektir! Gülten, yüzleri kapalı iki kişi tarafından kaçırılır!

Gazete haberinin peşi sıra gelen teklif Demir’i çıldırtmıştır! Annesini de onunla ilgili hiçbir şeyi de görecek gözü yoktur! Bu öfkeden Gaffur ve Saniye de nasibini alacaktır! Karı koca zor bir seçim yapmak zorundadır. 

Aradaki duvar kalktığından adeta göz göze oturan Müjgan ve Züleyha arasındaki soğuk savaş, artık sözlere de dökülmeye başlar. Müjgan artık Züleyha’ya meydan okuyabilecek güçtedir! Fekeli ve Hünkar tüm Çukurova hayretler içindeyken ömürlerinin sonbaharını birlikte geçirmeye “Evet” diyecekler mi? Hünkar, Züleyha’nın gözünün önünde ondan çaldığı mutluluğa 40 yıl sonra kavuşacak mı? Demir annesinden, Yılmaz babasından tamamen vazgeçecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
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