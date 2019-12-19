Bir Zamanlar Çukurova 49. bölümde Züleyha, Adnan'ın Yılmaz'ın çocuğu olduğunu açıklıyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta Züleyha, Fekeli ile hayatlarına devam eden ve aşklarını yaşamaya karar veren ikilinn yanında soluğu alır. Yaşanılan onca zor günün ardından Züleyha, Hünkar Yaman'a yaptıkları konusunda sitem dolu sözler ederken Fekeli yaşanılanlara tanık olacaktır. Züleyha içerisinde taşıdığı Adnan'ın Yılmaz'ın çocuğu olduğu gerçeğini daha fazla saklamak istemez ve bu gerçeği Fekeli ile paylaşır. Züleyha'nın söylemleri Müjgan'a kadar ulaşır.

Müjgan duydukları karşısında büyük üzüntü yaşarken Yılmaz ve Fekeli duydukları karşısında yeniden bir araya gelecek ve aralarında küslük son bulacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 49. BÖLÜM FRAGMANI