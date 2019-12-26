Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanları! Müjgan, Züleyha'nın büyük sırrını öğreniyor

Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm ile bu akşam ekrana geliyor. ATV ekranında yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Züleyha'nın sakladığı sırrı sürpriz bir şekilde öğrenecek olan Müjgan büyük bir şok yaşayacaktır. Adnan'ın Yılmaz'ın çocuğu olduğunu öğrenen Müjgan'ın Züleyha'ya olan nefreti bir kat daha aratacaktır. Yaman Holding 35. yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar.

Şermin bu önemli gecede babasının adının anılmamasına oldukça sinirlenecek ve geceyi basacaktır. Geceye Hatip ve Naciye'nin katıldığından habersiz tüm nefreti ile Yaman Holding'in 35. kuruluş yıldönümü etkinliğini basan Şermin'in hesap etmediği şey ise Naciye'nin öfkesi olacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50. BÖLÜM FRAGMANI