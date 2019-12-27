Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Müjgan bebeğini kaybetti mi?

Perşembe akşamları ekrana gelen sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 50. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümde Sabahattin'i hastanede ziyarete gelen Züleyha, Adnan'ın Yılmaz'ın çocuğu olduğunu söylediği esnada ilaç almak için yan odaya gelen Müjgan, Züleyha'nın büyük sırrını öğrendi. Züleyha'ya olan nefreti bir kat daha artan Müjgan, Yılmaz'a karşıda cephe aldı. Müjgan'ın evde bir anda fenalaştığı anlarda Yılmaz'ın Züleyha'nın yanında olması ve Züleyha'nında fenalaşması ile herkes soluğu hastanede aldı. Peki Müjgan bebeğini kaybedecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.