21.09.2019 - 23:03 |
Bir Zamanlar Çukurova fragman! "Ben her şeyi öğrendim Züleyha"
Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölümünde Yılmaz her şeyi öğrendiğini Züleyha'ya anlatıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yyaınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölümde Yılmaz ve Züleyha karşı karşıya geliyor. Yılmaz tüm gerçekleri öğrendiğini Züleyha'ya anlatıyor. Tam o sırada Züleyha ve Yılmaz'ın yanına kim geliyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölüm fragmanı...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN (37. YENİ BÖLÜM)