24.10.2019 - 11:26 |
Bir Zamanlar Çukurova fragman! Demir, idama mı mahkum oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde Demir, idama mı mahkum olacak? merak konusu. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölümünde Demir hayatının, Şermin'in iki dudağı arasında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir. Demir'in sonu ne olacak?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN