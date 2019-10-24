Bir Zamanlar Çukurova fragman! Demir, idama mı mahkum oluyor?

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Bir Zamanlar Çukurova 41. yeni bölümünde Demir hayatının, Şermin'in iki dudağı arasında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir. Demir'in sonu ne olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN