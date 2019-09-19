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19.09.2019 - 09:30 |

Bir Zamanlar Çukurova fragman! Yılmaz'ın düğününde Züleyha nerede?

Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde Yılmaz'ın düğününde Züleyha'nın nerede olduğu merak edilecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova fragman! Yılmaz'ın düğününde Züleyha nerede?

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Yılmaz kendi düğününde Züleyha'nın mala, mülke, servete kandığına nasıl inandığını sorgulayacak. Züleyha ise Yılmaz'ın düğününde ortadan kaybolacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

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