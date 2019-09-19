Bir Zamanlar Çukurova fragman! Yılmaz'ın düğününde Züleyha nerede?

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Yılmaz kendi düğününde Züleyha'nın mala, mülke, servete kandığına nasıl inandığını sorgulayacak. Züleyha ise Yılmaz'ın düğününde ortadan kaybolacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN