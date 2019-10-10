10.10.2019 - 09:40 |
Bir Zamanlar Çukurova fragman! Züleyha herkesi şaşırtıyor
Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde Züleyha, Hünkar'ı şaşkına çevirecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 39. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ATV'de...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN