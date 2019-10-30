Bir Zamanlar Çukurova fragman | Züleyha ve Yılmaz kaçacak mı?

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle yarın akşam 20:00'de ekrana gelecek.

Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölümünde artık birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha her şeyi göze almaya hazırdır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN