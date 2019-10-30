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30.10.2019 - 12:42 |

Bir Zamanlar Çukurova fragman | Züleyha ve Yılmaz kaçacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde Züleyha ve Yılmaz kaçmak için plan yapıyor. Peki kaçmaya başarabilecekler mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova fragman | Züleyha ve Yılmaz kaçacak mı?

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle yarın akşam 20:00'de ekrana gelecek.

Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölümünde artık birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha her şeyi göze almaya hazırdır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

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