05.09.2019 - 12:18
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için geri sayım sürüyor. Heyecan dolu bir final yapan Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Züleyha'nın mektubu Yılmaz'a ulaşıyor mu? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezondan ilk detaylar...
ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz sezon beğenilerek izlenmişti. İzleyiciler yeni sezon bölümlerinin başlamasını bekliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova için yeni sezon tarihi belli oldu mu?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Önümüzdeki günlerde tarih ile ilgili bilgilendirme yapılacağı tahmin ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tanıtımı ise izleyici ile buluştu.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. BÖLÜM YENİ SEZON TANITIMI
600 bin liralık vurgun! Sahte kuponlarla kandırmışlarMersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte kuponlar düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, çete liderlerinin lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlenmişti.