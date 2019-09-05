Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor?

ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz sezon beğenilerek izlenmişti. İzleyiciler yeni sezon bölümlerinin başlamasını bekliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova için yeni sezon tarihi belli oldu mu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Önümüzdeki günlerde tarih ile ilgili bilgilendirme yapılacağı tahmin ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tanıtımı ise izleyici ile buluştu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. BÖLÜM YENİ SEZON TANITIMI