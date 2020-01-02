Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? ATV 3 Ocak yayın akışı
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları ATV ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragmanında Müjgan ve Züleyha sürpriz bir şekilde aynı anda soluğu hastanede alır. Müjgan ve Züleyha'nın aynı anda doğuma başladığı sırada Yılmaz ve Demir dışarıda içerden gelecek olan haberi beklemektedir. Peki Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
ATV ekranında yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 51. bölümde bir anda fenalaşan Müjgan ve Züleyha'nın aynı anda hamilelik sancıların başlamasının ardından Müjgan Fekeli tarafından, Züleyha ise Yılmaz tarafından hastaneye getirilir. Müjgan ve Züleyha aynı anda doğuma başlarken Yılmaz ve Demir içeriden gelecek haberi dört gözle beklemektedir. Yaşanan bu durum düşman olan Yılmaz ve Demir'in kalplerinin yumuşamasına yol açacak. Yılmaz, Allah'a bebeğini ona bağışlaması için dua edecektir. Peki Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranında yayınlanacak mı?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm 16 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek. Bu akşam ise ATV ekranında Orman Çocuğu yayınlanacak
ATV 3 OCAK YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:30 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Orman Çocuğu
22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51. BÖLÜM FRAGMANI