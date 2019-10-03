Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şok! Züleyha ve Yılmaz...

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde Yılmaz ve Demir aşk için neleri göze alacak? Züleyha'nın aşık kalbi ile anne kalni paramparçayken, fekeli ve hünkar yeni bir yol ayrımında...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN