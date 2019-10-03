03.10.2019 - 10:10 |
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şok! Züleyha ve Yılmaz...
Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde Züleyha, aşkı ve anneliği arasında kalacak. Züleyha, Demir ve Yılmaz arasında hangisini seçecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de yayınlanacak.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde Yılmaz ve Demir aşk için neleri göze alacak? Züleyha'nın aşık kalbi ile anne kalni paramparçayken, fekeli ve hünkar yeni bir yol ayrımında...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN