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05.12.2019 - 10:42 |

Bir Zamanlar Çukurova yeni fragman - Fekeli aşkını ilan ediyor

Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde Fekeli, 40 yıllık aşkını Çukurova'ya ilan ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova yeni fragman - Fekeli aşkını ilan ediyor

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki yei bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak! Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor:- Benimle evlenir misin?

 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

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