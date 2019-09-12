Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm yeni sezon fragmanları yayınlandı. Yılmaz sonunda Züleyha'nın suçsuz olduğunu yazdığı mektupların parçalarını bulduktan sonra anlayacaktır. Yıllardır Züleyha'nın mala mülke ve servete kandığını düşünen Yılmaz büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu öğrenecektir.

Tüm bunların sorumlusu olarak gördüğü Hünkar Yaman'dan hesap sormak için soluğu konakta alan Yılmaz'oın önüne babası olarak bildiği ve hayatını değiştiren adam olan Fekeli çıkar. Fekeli'nin Hünkar Yaman'a olan aşkı Yılmaz'ın intikam almasında en büyük engel olacaktır. Fekeli, Yılmaz'a engel olmaya çalışırken silahın patlaması ile yere yığılır. Züleyha yaşananların ardından ne yapacağını bilemez. Artık tek bir isteği vardır bu tutsak hayattan kurtulmak. Peki Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanları ile ne zaman ekrana gelecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM EKRANA GELECEK Mİ?

Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen dizi yeni sezon ilk bölüm ile 19 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. BÖLÜM 2. FRAGMANI