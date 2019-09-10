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10.09.2019 - 10:06

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? 36. Yeni bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte kanal tarafından paylaşılan o tarih...

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? 36. Yeni bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

OYUNCULAR

Vahide Perçin
Murat Ünalmış
Uğut Güneş
Hilal Altınbilek
Bülent Polat
Turgay Aydın
Selin Yeninci
Melike İpek Yalova
Sibel Taşçıoğlu
Selin Genç
Polen Emre
Mustafa Açılan
Serpil Tamur
Kerem Alışık

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanmaya başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak 36. Yeni bölüm fragmanı

10 saat suda kaldı… Balıkçılar kurtardı!Japonya ve Kuzey Kore’yi vuran tayfunun ardından Rus balıkçılar, denizde mahsur kalmış Kuzey Koreli başka bir balıkçıyı kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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