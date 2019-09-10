Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? 36. Yeni bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

OYUNCULAR

Vahide Perçin

Murat Ünalmış

Uğut Güneş

Hilal Altınbilek

Bülent Polat

Turgay Aydın

Selin Yeninci

Melike İpek Yalova

Sibel Taşçıoğlu

Selin Genç

Polen Emre

Mustafa Açılan

Serpil Tamur

Kerem Alışık

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlanmaya başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI



