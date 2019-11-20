20.11.2019 - 13:41 |
Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz biyografisi
Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 yılında dünyaya geldi. Çılgın Dersane 4: Ada filminde rol almış Kırgın Çiçekler adlı dizi ile popülerliği yakalamıştır. Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz yakında vizyona girecek olan Mucize Aşk 2 filmi kadrosunda yer aldı. Güzel oyuncu aşk insana ekstra yaşama sevinci verir açıklamasında bulundu.
Biran Damla Yılmaz son olarak Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Mucize Aşk 2 filminin kadrosunda yer aldı. Güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Çılgın Dersane 4: Ada filminde rol almış ama en büyük popülerliği Kırgın Çiçekler adlı dizide hayat verdiği Eylül karakteri ile yakalamıştır. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan Biran Damla Yılmaz sırasıyla Yasak, Beyaz Yalan, Kırgın Çiçekler, Muhteşem Yüzyıl ve Canevim dizilerinde rol aldı. Dizinin yanı sıra sinemada da yer alan Biran Damla Yılmaz Çılgın Dersane 4: Ada, Mucize Aşk 2 filminin kadrosunda yer aldı.
ABD Konsolosluğu'ndaki skandal görüntülerle ilgili flaş gelişmeAdana’da Cadılar Bayramı kutlamasında İslami değerlerle dalga geçilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanınca tepki çeken ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.