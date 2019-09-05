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05.09.2019 - 07:55

Bircan Bali kimdir? Bircan Bali kiminle evlendi?

Sunuculuk yapan Bircan Bali bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ömer Gezen ile evlendi. Sosyal medya hesabından evlilik cüzdanı paylaşan Bircan Bali hayranlarını şaşırttı. Peki, Bircan Bali kimdir?

Bircan Bali kimdir? Bircan Bali kiminle evlendi?

1988 doğumlu olan Bircan Bali Beyaz TV'de uzun zamandır sabah kuşağında yayınlanan magazin programı Söylemezsem olmaz'da Ece Erken ile birlikte sunuculuk yapmaktadır.

Uzun süre birliktelik yaşadığı manken Şenol İpek ile 2013 yılında evlenmiştir. 2018 yılında 5 yıllık evlilikleri sona ermiştir.

Bircan Bali kimdir Bircan Bali kiminle evlendi

BİRCAN BALİ ÖMER GEZEN İLE EVLENDİ

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, avukat Ömer Gezen ile evlendi.

Mutlu haberi Bircan Bali duyurdu. Ünlü sunucu, Instagram hesabından evlilik cüzdanı fotoğrafını paylaştı

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