Bircan Bali kimdir? Bircan Bali kiminle evlendi?

1988 doğumlu olan Bircan Bali Beyaz TV'de uzun zamandır sabah kuşağında yayınlanan magazin programı Söylemezsem olmaz'da Ece Erken ile birlikte sunuculuk yapmaktadır.

Uzun süre birliktelik yaşadığı manken Şenol İpek ile 2013 yılında evlenmiştir. 2018 yılında 5 yıllık evlilikleri sona ermiştir.

BİRCAN BALİ ÖMER GEZEN İLE EVLENDİ

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, avukat Ömer Gezen ile evlendi.

Mutlu haberi Bircan Bali duyurdu. Ünlü sunucu, Instagram hesabından evlilik cüzdanı fotoğrafını paylaştı