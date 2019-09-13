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13.09.2019 - 13:21 | | İHA

Birer günün arayla İki kardeşi vurdular!

Bursa'da iki kardeş birer gün arayla silahla vuruldu. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.

Birer günün arayla İki kardeşi vurdular!

İznik ilçesinde birer gün arayla tartışan iki kardeş ve bir arkadaşları silahla ayaklarından vuruldu. İznik ilçesinde amca oğlu Enver U. ile amca oğul Oğulcan U. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Oğulcan U. amca oğlu Enver U. tarafından silahla vuruldu. Yaralı genç ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oğulcan U'nun hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Birer günün arayla İki kardeşi vurdular

KARDEŞİ DE VURULDU

Bu olayın ertesi günü ise dün ayağından vurulan Oğulcan U'nun kardeşi Alihan U. (16) yanındaki arkadaşı Burak Ç. (22) ile İznik otogar yolu üzerindeki Pancar Kooperatifine gitti. Kooperatif çalışanı Kemal Sarı ile tartışan ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada silahına davranan Kemal S. Alihan U. ve Burak Ç'yi ayağından vurdu. Yaralanan iki gençte ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavileri yapılan gençler Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

 

 

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