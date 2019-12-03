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03.12.2019 - 09:31 | | DHA

Birgül’ün annesinden yürek yakan sözler! Cenazesini yerden ben kaldırdım

Adana’da evlerinin önünde oynarken beton mikserinin altında kalıp, ölen Birgül Binen’in (2) annesi Remziye Binen (32), "Kızımın cenazesini yerden ben kaldırdım. Çarpan şoför kaçmıştı" dedi.

Birgül’ün annesinden yürek yakan sözler! Cenazesini yerden ben kaldırdım

Kaza, önceki gün Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaata gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan 42 EB 067 plakalı beton mikseri, geri manevra sırasında, evlerinin önünde oynayan Birgül Binen’i ezdi. Minik kızın ezildiğini gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Mikserin sürücüsü çalışma arkadaşları tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak, polis merkezine götürüldü. Gelen sağlık ekibi, minik Birgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Birgül'ün kaza yerine koşan yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Bu sırada bazı kişiler şoförün kaçtığını düşünerek, beton mikserini taşlayıp, camını kırdı. Birgül’ün annesi Remziye ve babası Mehmet Binen, kızlarının cansız bedeni başında gözyaşına boğuldu. Daha sonra eve gidip, Birgül'ün hiç giymediği kıyafetlerini getiren Remziye Binen, elini öptüğü kızının cansız bedeninin üzerini örttü.

TUTUKLANDI

Birgül Binen’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçük kızın cenazesi burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Küçükdikili Mezarlığı’na defnedildi.

Beton mikserinin şoförü ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÇOCUĞUMU YERDEN BEN KALDIRDIM'

Acılı anne Remziye Binen, kızı Birgül için kurulan taziye çadırında gözyaşı döktü. Çocuklarının dışarıda oyun oynadığını ve o anda bir ses duyduğunu söyleyen anne Binen, şöyle konuştu:

"Gittiğimde yerde cansız bedeni vardı. Ona yeni kıyafet almıştım. Üzerine örttüm. 21 Ocak doğum günüydü. 2 yaşını dolduramadan öldü yavrum. Şoförü Allah’a havale ediyorum. Tamam kazaydı, görmedi. Ama yerden dahi kaldırmamış. Çocuğumu yerden ben kaldırdım. Kaçıp gitmişti. Kendi çocuğu olsa kaçar mıydı? Kucağına alıp hastaneye yetiştirmez miydi?"

 

 

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