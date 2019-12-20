Biri kadÄ±n 22 kiÅŸi adliyeye bÃ¶yle getirildi

20.12.2019 - 10:29 | | AA
Biri kadÄ±n 22 kiÅŸi adliyeye böyle getirildi!
Ordu'da dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube ekiplerince ÃœnyeÂ ve Fatsa ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan biriÂkadÄ±n 22 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen zanlÄ±lar yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi altÄ±ndaÂ Ãœnye Adliyesine sevk edildi.
17 AralÄ±k tarihinde sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, iki ÅŸÃ¼pheli daha aynÄ± dosya kapsamÄ±ndaÂ yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
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