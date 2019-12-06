Biri sadrazam torunu, diğeri paşanın eski eşi... İspat etmek zorunda!

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, aynı zamanda Demokrat Parti milletvekili Şevket Mocan’ın da kızı olan Rüya Nebioğlu, kuzeni Esra Birgen’e karşı 8 yıl önce alacak davası açtı. Dava Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Rüya Nebioğlu, kuzenine Aralık 2000’den itibaren borç para vermeye başladığını belirtti. Nebioğlu dilekçesinde, Birgen’e toplamda 4.5 milyon dolar gönderdiğini, aralarında bir protokolün de olmadığı kaydetti. Nebioğlu’nun iddiasına göre kuzeni Birgen, paranın bir kısmını iade etti ancak 700 bin dolarlık bakiyeyi ödemediğini iddia etti. Nebioğlu, anılan tutarın yasal faizi ile ödenmesini istedi.

FAİZİYLE GERİ ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Esra Birgen adına yapılan savunmada ise alacak iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Savunma dilekçesinde, “Birgen’in ödünç para almaya ihtiyacı yok” denildi. Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası Birgen’in, Nebioğlu’na 700 bin doları faizi ile ödemesine karar verdi.

Geçen Mart ayında verilen karara Birgen’in avukatı itiraz etti. İtiraz dilekçesinde yerel mahkeme kararının, çelişkili bilirkişi raporlarına dayalı olarak verildiği kaydedildi. İtiraz dilekçesinde, “Esra Birgen’in imzası dahi bulunmayan 873.067 dolarlık çek, müvekkilin borç hanesine yazılmış. Alacak iddiası gerçeği yansıtmıyor” denildi.

DAVA SİL BAŞTAN!

İstinaf mahkemesi olarak dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırdı. 22 Kasım tarihli kararda şöyle denildi: “Paranın borç para olarak gönderildiği belirtiliyor. Havalede bu durum belirtilmemiş. Dolayısı ile gönderilen paranın borç olarak gönderildiği ispat edilmeli. Tanıkların dinlenmesi gerekir. Davanın esasına ilişkin deliler toplanmamış. Eksik inceleme ve araştırma yapılarak hüküm kurulmuş. Bilirkişi raporları arasında çelişki var bunun giderilmesi gerekir” denildi.

İstinaf mahkemesinin verdiği karar sonrası dosya yeniden Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi’ne döndü. Mahkeme, istinaf mahkemesinin bozma kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapacak.