‘Biri sakin diğeri tedirgindi’

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozukları Uzmanı bilirkişi, raporunu hazırlayarak mahkemeye gönderdi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda, sanıkların güvenlik kameraları tarafından kaydedilen konuşmaları esnasında tedirgin oldukları ve sanık Berk Akand’ın sık olmak kaydıyla her ikisinin de kameraya baktıkları ifade edildi. Konuşmaları çözümleyen dudak okuma uzmanı, raporunda şu ifadelere yer verdi:

“İki şüphelinin jest, mimik, dudak hareketleri ve beden dilleri incelendiğinde sonradan gelen şüphelinin beden dilinin rahat ve sakin olduğu, telefonla ilgilendiği ve diğer şüpheliye başını iki yana sallayarak olumsuz, onaylamadığını gösteren bir şeyler ifade etmeye çalıştığını ve iki defa hasarlı olarak görülen sağ el orta parmağı gösterdiğini, pembe tişörtlü şüphelinin ise daha sık olmak kaydıyla her ikisinin de kameraya baktığı gözlenmiştir.”

‘Tespit edilemedi’

Şüphelilerden birisinin daha alkollü olduğunun belirtildiği raporun devamında şöyle denildi:

“Pembe tişörtlü şüphelinin (Berk Akand) jest, mimik, dudak hareketleri ve beden dili incelendiğinde diğerine göre daha tedirgin ve gergin olduğu ve bu duygusal durumuyla ilgili bağlantılı sözel ifadeler (Bana mı diyorsun/söylüyorum? Yeter) sergilediği görülmüş ama şüphelinin alkollü olmasına bağlı olarak dudaklarının ince motor becerilerindeki koordinasyon bozukluğu, sakal ve bıyık kullanması ve bunların dudakları kapatacak şekilde uzun olması, ağız açıklığının dar olması nedeniyle ilgili fonemlerin ayırt edilememesi nedeniyle görüşmenin içeriği net tespit edilememektedir.”

‘Bir şeye sebebiyet mi verdin?’

Geçen duruşmada asansör önünde ne konuştukları sorulan sanık Berk Akand, “Çağatay’a, ‘Ne yaptın, bir şeye sebebiyet mi verdin?’ dedim” yanıtını verdi. Çağatay Aksu ise, “Berk ‘nasıl tutamadın?’ diye sordu. Ona parmağımı göstererek, ‘Parmağım koptu, nasıl tutayım’ dedim” diye cevaplamıştı.