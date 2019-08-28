66 ayı dolduran yüz binlerce çocuk yeni eğitim sezonunda ilk derslerini görecekler. Hem çocukları hem de velileri heyecan sarmış durumda... İlk ders sabırsızlıkla beklenirken gündemdeki soru "Birinci sınıflar (1. sınıf) ne zaman başlıyor?" şeklinde...

BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Normalde 2019-2020 yeni eğitim yılı 9 Eylül'de başlıyor. Fakat birinci sınıf öğrencileri okula uyum kapsamında bir hafta önce yani 2 Eylül'de okula başlayacaklar.

18-22 Kasım tarihlerinde aratatil uygulanacak. 25 Kasım'dan 17 Ocak 2019'a kadar 1. dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.