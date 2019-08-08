Birincilere devlet şefkati

Milliyet’in ulaştığı bilgi ve belgelere göre, İzmir’de liseyi birincilikle bitiren B.M.Y., okul müdürü, e-okul sistemine derecesini girmeyince üniversite sınavında açıkta kalma tehlikesiyle karşılaştı. KDK’ya başvuran öğrenci için KDK seferber oldu. B.M.Y. KDK’ya liseyi birincilikle bitirmesine rağmen üniversite sınavında aldığı puan ve bölüm birinciliği kontenjanı hakkından faydalanarak yazmak istediği yerler olduğunu, ancak e-okul sisteminde birinci olduğu görünmediği için tercih yapamadığını bildirdi. B.M.Y. “Benim hatam olmamasına rağmen, okul yönetiminin ihmali nedeniyle geleceğim elimden alınıyor. Hayatım bir hata nedeniyle kararacak” dedi. Zamana karşı yarışan KDK başvuruyu işleme alarak, öncelikle okul müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM ile temas kurdu

Hafta sonu mesai

B.M.Y.’nin ailesinin okul müdürüyle defalarca görüşmesine rağmen çözülemeyen durum için KDK personeli hafta sonu da istişarelerine devam etti. Yapılan görüşmeler sonunda MEB’in e-okul sistemine birincilik derecesine işlemesi halinde mesai saatinden sonra da kayıtları almak için ÖSYM’den söz alındı. Bunun üzerine MEB ile görüşmeler yoğunlaştı. Okul müdürünün uyarılmasıyla birincilik kaydı önce okul sistemine kaydedildi.

Birinciler tarandı

KDK aynı durumda bir çok öğrenci olabileceğini düşünerek MEB ile görüşmelerinde tüm idarecilerinin bilgilendirilmesi ve birincilik kayıtlarının sisteme girilmesi için acele edilmesi uyarısında bulundu. Yapılan incelemeler sonucu 100’ün üzerinde okul birincisinin benzer sorunu yaşadığı tespit edildi. MEB’in yapıcı tavrı doğrultusunda B.M.Y. ve ihmal edilen diğer okul birincisi öğrencilerin kayıtları e-okul sistemine girildi. ÖSYM’nin mesai saatleri dışında kayıt almaya devam ederek tercih sisteminde okul birinciliği sekmesi eksik olan öğrencilerin seçimini aktifleştirdi. B.M.Y. sistemden tercihlerini yaptı ve açıklanan yerleştirme sonucuna göre Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü okul birinciliği kontenjanından kazandı. Ailesi bu gelişme üzerin sevince boğuldu.

Duygulu mektup

B.M.Y.’nin babası ise çocuklarının üniversiteyi kazanmasının ardından KDK Başkanı Şeref Malkoç’a duygu dolu bir mektup yazarak teşekkür etti. Baba, “KDK, devlete niye ‘ana’ denildiğini her sözüyle ispatladı. Bir kez daha öğrendik ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı ve bu yüce milletin bir bireyi olmak çok büyük bir onurdur. Haksızlığa uğradığınızda arkanızda koca bir devlet vardır” dedi.