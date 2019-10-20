Birlikte Ã§ay iÃ§tiÄŸi arkadaÅŸÄ± bÄ±Ã§akladÄ±

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20.10.2019 - 20:30 | | DHA

Birlikte çay içtiÄŸi arkadaÅŸÄ± bÄ±çakladÄ±

Bursa'nÄ±n MustafakemalpaÅŸa ilÃ§esinde Ä°.S., (43), birlikte Ã§ay iÃ§erken tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±Â arkadaÅŸÄ± S.E. (44), tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±.Â

Birlikte çay içtiÄŸi arkadaÅŸÄ± bÄ±çakladÄ±

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Olay, saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda MustafakemalpaÅŸa ilÃ§esi Belediye Caddesinde bulunan bir kahvede meydana geldi.Â S.E.Â ile Ä°.S., birlikte oturduklarÄ± kahvedeÂ Ã§ay iÃ§tikleri sÄ±rada bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesiyle S.E., yanÄ±nda bulunan bÄ±Ã§ak ile Ä°.S.'ye saldÄ±rdÄ±. Ã‡evresindekilerin Ã¼mdahalesine raÄŸmen Ä°.S. karnÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, S.E., ise olay yerinden kaÃ§tÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine polis ve saÄŸlÄ±k ekibi olay yerine geldi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndanÂ Ä°.S., ambulanslaÂ MustafakemalpaÅŸa Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±Ä±rldÄ±. Ä°.S.'nin hayatÄ± tehlikesinin bulunduÄŸu belirtildi. Polis, olaydan sonra kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli S.E.'yi yakalamak iÃ§in soruÅŸturmaÂ baÅŸlattÄ±.

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ÅžimÅŸekler geceyi gündüze çevirdiKilisâ€™te saÄŸanak yaÄŸmur ile birlikte art arda çakan ÅŸimÅŸekler geceyi aydÄ±nlattÄ±.
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