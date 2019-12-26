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26.12.2019 - 15:42 | | DHA

Birlikte eğlenmeye gittiler, sıra ödemeye gelince... Böyle yalan görülmedi!

Antalya'da, iş yapmayı planladığı F.A. ile gittiği eğlence mekanlarında toplam 6 bin 800 lira harcayan T.E., tüm hesapları kendisine ödeten arkadaşı hakkında 'Beni gasbetti' diye polise ihbarda bulundu.

Birlikte eğlenmeye gittiler, sıra ödemeye gelince... Böyle yalan görülmedi!

112 Acil Çağrı Merkezi'ni öğle saatlerinde arayan T.E., birlikte iş yapacağı arkadaşı F.A.'nın, bıçak tehdidiyle 6 bin 800 lirasını gasbettiğini öne sürdü. İhbarın ardından kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, T.E.'den aldığı bilgiler doğrultusunda, olayı çok yönlü araştırmaya başladı. Olayı her anlatışında farklı ifade veren T.E., sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

Burada bir süre 'gasp' yalanına devam eden T.E., polisi inandıramayınca doğru söylemediğini itiraf etti. Parayı, gaspla suçladığı arkadaşı F.A. ile birlikte harcadığını itiraf eden T.E., "Birlikte iş yapmayı düşünüyorduk, olmadı. Biz de eğlence merkezlerinde parayı yedik. Her gittiğimiz mekanda hesabı ben ödeyince sinirlendim. Paramı geri alabilirim, düşüncesiyle söyledim. Sizden özür diliyorum" dedi.

T.E. hakkında tutanak tutan polis, ifadesinin ardından serbest bıraktı.

 

 

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