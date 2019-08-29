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29.08.2019 - 11:03| İHA

Birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı!

Yozgat’ın merkeze bağlı Çadırardıç köyünde dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çadırardıç köyünde yaşayan D.E. (42) ile imam nikahlı eşi Y.T. (37) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu D.E. imam nikahlı eşi Y.T.’yi bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İmam nikahlı eşini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Bir arazide üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Tehlikeli oyun sonu oluyorduKadıköy’de bisikletiyle ilerleyen genç, iki elini gidondan çekince feci bir kaza geçirdi. Bisikletiyle yere düşen gencin bacağına gidon saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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