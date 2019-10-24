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24.10.2019 - 16:28 | | DHA

Bisiklet gezisi feci sonla bitti!

Antalya’nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla bisiklet gezisi sırasında dengesini kaybederek bisikletten düşen ve kafasını çarpan Danimarkalı Bjarne Wessel Jensen (66), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bisiklet gezisi feci sonla bitti!

Bugün saat 10.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, ilçede yerleşik yaşayan Bjarne Wessel Jensen, sahil yolundan Mahmutlar Mahallesi'ne doğru 2 arkadaşıyla bisikletle gezintiye çıktı. Jensen ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle bisikletinin hakimiyeti kaybederek kaldırıma çarptı. Düştüğü sırada kafası yere çarpan Jensen, hareketsiz kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Jensen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bjarne Wessel Jensen'in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

 

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyonet devrildiSancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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