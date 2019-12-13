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13.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Bisiklet otobanları geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Bisiklet Yolları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bisiklet otobanları geliyor

Yönetmelikle, şehir içlerinde ulaşıma entegre olacak, şehirler arasında da özellikle bisiklet turizmine ve uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek bisiklet yolları yapılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, ayrılmış bisiklet yolları, bisiklet otobanları, bisiklet köprü ve tünelleri için imar planında yer ayrılması zorunlu olacak. Yönetmeliğe göre yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu olacak. İmar planı bulunmayan yerlerde, bu yönetmelikte belirtilen kırsal bisiklet bantları ve bisiklet patikaları yapılabilecek. İmar planı bulunan yerlerde paylaşımlı bisiklet yolları, bisiklet şeritleri ve bisiklet parkurları hariç olmak üzere imar planı değişikliği yapılmadan bisiklet yolu tesis edilemeyecek. 

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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