Bisikletliden kadına saldırı

Efendioğlu, bulundukları yerin yürüyüş yolu olduğunu, bisiklet yolunun yan tarafta olduğunu söyledi. Sinirlenen bisiklet sürücüsü, iddiaya göre, genç kadına küfredip uzaklaştı.
Efendioğlu, sürücünün arkasından “Terbiyesizler” diye bağırınca, bisiklet sürücüsü ve başka bir bisikletli yeniden küfrederek geldi. O anları görüntüleyen Efendioğlu’na yaklaşan bisikletli, genç kadına vurduktan sonra arkadaşıyla uzaklaştı. Genç kadın karakola giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.
7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.