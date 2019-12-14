Bisikletliden kadına saldırı

Efendioğlu, bulundukları yerin yürüyüş yolu olduğunu, bisiklet yolunun yan tarafta olduğunu söyledi. Sinirlenen bisiklet sürücüsü, iddiaya göre, genç kadına küfredip uzaklaştı.

Efendioğlu, sürücünün arkasından “Terbiyesizler” diye bağırınca, bisiklet sürücüsü ve başka bir bisikletli yeniden küfrederek geldi. O anları görüntüleyen Efendioğlu’na yaklaşan bisikletli, genç kadına vurduktan sonra arkadaşıyla uzaklaştı. Genç kadın karakola giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.



