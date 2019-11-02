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02.11.2019 - 10:53 | | DHA

Bismil'de evden hırsızlığa 3 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde evden ziynet eşyaları ve para çalan 3 hırsız, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bismil'de evden hırsızlığa 3 gözaltı

Bismil ilçesinde 28 Ekim günü Tepe Mahallesi'nde oturan A.Ş.'nin evine giren hırsızlar, ziynet eşyaları ile para çaldı. A.Ş.'nin şikayeti üzerine jandarma, çalışma başlattı. Mahallenin giriş ve çıkışlarındaki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan jandarma, şüphelilerin M.A., M.Ö. ve S.T. olduğunu belirledi. Ekipler, dün düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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