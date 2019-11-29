Bitlis’te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Otomobilde 2 kilo 179 gram eroin bulundu. Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.T. ve K.İ., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.