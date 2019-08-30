Bittin Sen filmi konusu ve başrol oyuncuları

Bittin Sen filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yer aldığı Bittin Sen filminde Pelin, çok güzel giden bir ilişkisinin olduğunu düşünmekte ve artık evlilik için gün saymaktadır. Anıl'dan evlilik teklifi bekleyen Pelin beklenmedik bir konuşma ile yüz yüze kalır. Anıl'ın ayrılık kararının ardından Pelin'in artık tek bir düşüncesi vardır o da intikam

Filmin başrollerinde Pelin Akil ve Anıl Altan yer alıyor.

BİTTİN SEN FİLMİ KONUSU

Bir süredir birlikte olan Pelin ve Anıl’ın güzel giden bir ilişkisi vardır. En azından Pelin öyle düşünür. Birbirlerini yeterince tanıdıklarını düşünen Pelin için artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiştir.

Anıl’dan evlilik teklifi almanın hayallerini kuran Pelin, Anıl’ın ‘seninle konuşmak istediğim bir konu var’ demesi üzerine hayallerinin gerçekleşeceğini düşünür. Fakat işler hiç de öyle gerçekleşmez. Düşlediklerinin aksine bir ayrılık konuşması ile karşılaşan Pelin deliye döner. Aklında artık tek bir şey vardır o da Anıl’dan intikam almak.