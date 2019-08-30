Bittin Sen filmi konusu ve başrol oyuncuları
Bittin Sen filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu'nun yer aldığı Bittin Sen filmi romantik komedi türünde çekildi. Başrollerinde Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yer aldığı filmde ilişkilerini artık evlilik ile taçlandırmanın zamanının geldiğini düşünen Pelin beklenmedik bir konuşma ile karşı karşıya kalır. Anıl'ın ayrılık kararının ardından Pelin deliye döner. Bittin Sen filminde Pelin'in artık tek bir isteği vardır o da intikam
Bittin Sen filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Pelin Akil ve Anıl Altan'ın yer aldığı Bittin Sen filminde Pelin, çok güzel giden bir ilişkisinin olduğunu düşünmekte ve artık evlilik için gün saymaktadır. Anıl'dan evlilik teklifi bekleyen Pelin beklenmedik bir konuşma ile yüz yüze kalır. Anıl'ın ayrılık kararının ardından Pelin'in artık tek bir düşüncesi vardır o da intikam
Filmin başrollerinde Pelin Akil ve Anıl Altan yer alıyor.
BİTTİN SEN FİLMİ KONUSU
Bir süredir birlikte olan Pelin ve Anıl’ın güzel giden bir ilişkisi vardır. En azından Pelin öyle düşünür. Birbirlerini yeterince tanıdıklarını düşünen Pelin için artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiştir.
Anıl’dan evlilik teklifi almanın hayallerini kuran Pelin, Anıl’ın ‘seninle konuşmak istediğim bir konu var’ demesi üzerine hayallerinin gerçekleşeceğini düşünür. Fakat işler hiç de öyle gerçekleşmez. Düşlediklerinin aksine bir ayrılık konuşması ile karşılaşan Pelin deliye döner. Aklında artık tek bir şey vardır o da Anıl’dan intikam almak.