Biyolojik örnekler yeniden incelenecek

Ankara’da lüks bir plazanın 20’nci katından atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) ölümüyle ilgili davanın görüldüğü Ankara 31. ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Çet’e ait biyolojik örnekleri incelenmesi için ikinci kez Ankara Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderdi. 17 Temmuz’da yapılan inceleme sonrası aralarında dairede bulunan halıfleks üzerindeki lekeler de dahil olmak üzere 25 ayrı yerde tespit edilen biyolojik leke örnekleri alınmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan raporda ise, kan ve meni örneğine rastlanılmadığına, ancak vücut sıvısı tespitine işaret edilmişti.

‘Davaya yön verebilir’

Yürütülen soruşturma gereği olay yerinde keşifte bulunan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, örneklerin yeniden incelenmeye gönderilmesini Milliyet’e değerlendirdi. Kar, şunları söyledi:

“Keşif heyetinin yaptığı incelemelerin ardından bizim yaptığımız incelemeler sonucunda olay günü çekilen videolarla bizim bir yıl sonra gittiğimiz görüntüleri karşılaştırdık. Halıfleks üzerinde, duvarda ve Çet’in atladığı iddia edilen odada birtakım biyolojik delil olma ihtimali bulunan deliller gördük. Ancak olayın üzerinden bir yıl geçmiş. Bu süre içinde de ofis başkalarına kiralanarak kullanılmaya devam etmiş. Küçük bir ihtimal dahi olsa bunun araştırılması gerekir. Bir şey bulunabilirse davaya yön verebilir. Açıkçası kan ve meninin bir yıl sonra çıkmayacağını biz de öngörüyorduk. Ancak bir genetik materyal bulunabilir diye düşünmüştük. Tahmin ettiğimiz gibi de Çet’in düştüğü iddia edilen odadaki çekyatın üzerindeki iki yastıkta da genetik materyal tespit edildi. Kriminal raporunda, ‘tespit edilen bu genetik materyallerin gönderildiği takdirde sanık ya da maktüle ait olup olmayacağı karşılaştırılarak belirlenebilir’ dendi.”