1972’de kurulan ve bugüne kadar sayısız konsere imza atan Berlin Filarmoni’nin 12 Çellisti’nin lideri Martin Menking sorularımızı yanıtladı.



Berlin Filarmoni büyük bir geleneğe sahip bir orkestra ve siz de bunun bir parçasısınız. Ancak öte yandan farklı da bir yönünüz var. Tango ve şansonlar repertuvarınızda yer alıyor.



Yaklaşık 50 yıllık bir mazimiz var. Bu ekibin kuruluşu 1972’ye dayanıyor. Viyana’da bir kayıt esnasında böyle bir oluşumun kurulmasına dair fikir ortaya çıkmış. Bizim grubun hikâyesi de böylece başlamış oldu.



Repertuvarınızda klasik temelli bestelere yer vermiyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Dinleyici talebiyle bir ilgisi var mı?



Her şeyden önce bu ne istediğinizle ilgili bir durum. Bazen dinleyicilerin talebi de önemli. Elbette bunları çalarken zevk alıyoruz. Her şeyden önemlisi de bu.



Caz ya da tango parçaları seslendiriyorsunuz genellikle. Günün birinde bir rock bestesini çalmayı düşünür müsünüz?



Bu konu üzerine biz de daha önce düşündük. Ama bir sorunumuz var: Böyle bir düzenlemede vurmalı çalgılara da ihtiyacımız var. Çellolarımızla bu etkiyi bir nebze sağlayabiliyoruz. Ama rock müzikte vurmalı çalgılar çok temel bir yere sahip. Dolayısıyla bu aslında düzenlemesi zor bir durum. Elbette mümkün ama oldukça sınırlı. Sizin bu noktada bir tavsiyeniz var mı?



Rolling Stones’tan “Paint it Black” ya da Ac/DC’den “Thunderstuck” geldi aklıma...



Bu önerilerinizi dikkate alacağım. Belki de gelecekte bir yerde duyabilirsiniz.



Berlin Filarmoni Orkestrası’nın çellocuları olarak bugüne kadar pek çok albüme imza attınız. Yakın bir dönemde bir albüm söz konusu mu?



Şimdilik hayır. Albüm fikrimiz sadece bizi mutlu edeceğine inandığımızda hayata geçer. Biz satması için albüm yapmıyoruz. Kayıt yaparken amacımız insanlara bir saatlik iyi bir düzenleme dinletmek.