Bizans Oyunları filmi konusu nedir? Bizans Oyunları filmi oyuncuları kimlerdir?

BİZANS OYUNLARI KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?



Bizans Oyunları filminde Kral Klitor (Altuğ Yücel), Kraliçe Klitorya (Gonca Vuslateri), Prens Adonis (Tolgahan Sayışman), Prenses Bonservis (Özge İnce) ve kralın kardeşi Muhteris'ten (Murat Dalkılıç) oluşan Bizanslılar; Güney Amerika'dan Anadolu'ya göç ederek Türkler'le karışan Mayalar'la, yani Maya Beyi Gazi Magosa (Gürkan Uygun), eşi Köşem Sultan (Ebru Aykaç), oğlu Vurkaçoğlu (Ünal Yeter) ve kızı Ayçörek'le (Tuvana Türkay) karşı karşıya geliyor.



Mayalar, soylarını ıslah etmek için bütün Maya kadınlarını kaçırıp zindana atmaya niyetlenen Bizanslılar'la mücadele ediyor.

1999 yılında vizyona giren Kahpe Bizans'tan sonra Gani Müjde ilk kez bir sinema filminin yönetmenliğini üstleniyor.