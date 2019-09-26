Bizim aile kaç yılında çekildi? Bizim Aile oyuncuları
1975 Yılında çekilen Bizim Aile filmi, Türki sinemasının unutulmaz filmi haline geldi. Aile sıcaklığını tam anlamıyla hissettiren Bizim Aile filminde usta isimler yer aldı. şte Bizim Aile filmi hakkında merak edilenler...
Bizim Aile filminin konusu, Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır...Bizim Aile filminin konusu, Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta'nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır...
BİZİM AİLE OYUNCULARI
Münir Özkul Yaşar
Adile Naşit Melek
Tarık Akan Ferit
Itır Esen Alev
Halit Akçatepe Halit
Ayşen Gruda Feride
Tuncay Akça Tuncay
Cengiz Nezir Ferdi