Bizim Hikaye filmi ne zaman çekildi? Bizim Hikaye filmi başrol oyuncuları

Bizim Hikaye filmi bu akşam ekrana geliyorç 27 Mart 2015 yılında vizyona giren Bizim Hikaye filminin başrollerinde Cansel Elçin, Luk Piyes, Sera Tokdemir, Naz Elmas, Burcu Kıratlı, Çiğdem Batur Güzel, İbrahim Kendirci, Erdinç Güelener, Şebnem Dilligil, Bulut Köpük, Ayşen İnci, Damla Ersan, Halit Ergör gibi isimler yer alıyor.

BİZİM HİKAYE FİLMİ KONUSU

Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık...

Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.