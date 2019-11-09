‘Bizleri anlamaya çalışsalar yeterli’

11 yaşındaki oğlu İbrahim Yitük’ün merkezde kendini çok geliştirdiğini söyleyen anne Zeynep Yitük, “İbrahim’in 4 yıl eğitim gördüğü okul hayatı çok zor geçti. Anlayışsız veliler ve akran zorbalığı yüzünden oğlum okula küstü. Hep dışlandığımız için günlük hayata uyum sağlayamıyor” dedi.

Gülsenem Yörükyaka ise zihinsel ve işitme engelli oğlu 8 yaşındaki Zafer’in okulda çocuklardan şiddet gördüğünü söylüyor: “Çocuğumu başka okula aldım. Bize başka bir dünyadan gelen yaratık gibi bakıyorlar. Oysa tek beklediğimiz anlayış.” Otizmli oğlu Mert’in ana sınıfında öğretmeni tarafından dışlandığı için eğitimine sorunlu başladığını söyleyen Yaşar Kışla da “Bizi görenler yanımızdan uzaklaşıyor. İnsanlara güvenemiyor. Otizmli çocukların toplumun bireyi olduğu unutulmamalı. Bizi anlamaya çalışsalar yeterli” dedi.



