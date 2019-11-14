Black Friday ne zaman? Kara cuma hangi tarihte?

Her yıl Black Friday dünyada büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye'de de ünlü markalar bu özel günde indirim uygulayarak müşteri çekiyor. Hem satıcı hem de alıcı için fırsat oluşturan Black Friday'in kasım ayı itibarıyla net tarihi merak ediliyor. İşte beklenen tarih...

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününü temsil ediyor. Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak.

BLACK FRIDAY NEDİR?

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.