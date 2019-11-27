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27.11.2019 - 10:34 |

Black Friday ne zaman? Şahane cuma ne zaman bitecek?

Birçok firma Şahane Cuma kampanyasını 25 Kasım'da başlattı. Ürünlere ilgi yoğun olurken henüz kampanyadan yararlanamayanlar fırsatın son gününü araştırıyor. Öte yandan Black Friday'in tarihi de araştırılıyor.

Black Friday ne zaman? Şahane cuma ne zaman bitecek?

 

Her yıl kazım ayında ünlü markalar büyük fırsatlar sunarak Şahane Cuma kampanyası başlatıyor. ABD'deki Black Friday'e benzer bu kampanyada vatandaşlar ucuzlayan ürünleri kaçırmak istemiyor. Birçok firma kampanyayı 25 Kasım'da başlattı. Şimdi son gün araştırılıyor.

ŞAHANE CUMA - BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak. Türkiye'de ise kampanya 25 Kasım'da başladı 29 Kasım'da son bulacak. Kasım tarihlerinde efsane Cuma kampanyasını başlattı.

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı. 

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