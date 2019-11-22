Black Friday ne zaman? Ülkemizde Şahane Cuma hangi tarihte başlıyor?

Binlerce markanın, binlerce ürününde indirim olacak. Merakla beklenen büyük indirim gününe, sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da izdiham yaşanacağı bekleniyor. Peki heyecanla beklenen Black Friday yada ülkemizde anılann adıyla Şahane Cuma ne zaman başlıyor?

ŞAHANE CUMA - BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak. Türkiye'de ise bu tarih 21 Kasım'da başlıyor.

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.