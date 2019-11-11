Black Friday nedir? Black Friday ne zaman, hangi gün?

Vatandaşlar arasında merak konusu olan Black Friday indirim gününün ne zaman olacağı sorgulanıyor. Bu yıl Black Friday indirimlerini kaçırmak istemeyip, indirimlerden yararlanmak isteyenler, Black Friday'ın tam gününü araştırıyor. İşte vatandaşların merak içerisinde araştırdığı o sorunun yanıtı...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak.