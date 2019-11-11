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11.11.2019 - 09:48 |

Black Friday nedir? Black Friday ne zaman, hangi gün?

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Ülkemizde de her yıl düzenlenen Black Friday indirimleri bu yıl ne zaman, hangi olacak?

Black Friday nedir? Black Friday ne zaman, hangi gün?

Vatandaşlar arasında merak konusu olan Black Friday indirim gününün ne zaman olacağı sorgulanıyor. Bu yıl Black Friday indirimlerini kaçırmak istemeyip, indirimlerden yararlanmak isteyenler, Black Friday'ın tam gününü araştırıyor. İşte vatandaşların merak içerisinde araştırdığı o sorunun yanıtı...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak.

15. kata çıkıp para saçtı! Sebebini duyan şoke olduAdana'da bir kişi çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek bir inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek istedi. Şahsın, kendisini ikna etmek isteyenlere para atması ise dikkat çekti.
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