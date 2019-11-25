BM Genel Sekreter Yardımcısı Regner: Kadınların ilerlemesi toplumun ilerlemesidir

Dünyadaki kadın hareketlerinin mücadele ettiği sorunların kapsamlı listesini içeren 2030 hedef raporu üzerine uzun zamandır çalıştıklarını belirten Regner, Milliyet’e şunları söyledi: “Kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için şiddetin doğru tanımını yaptık. Çünkü kadınlar şiddetin ne olduğu, hangi eylemin ve davranışın şiddet olarak değerlendirileceği konusunda bilgisiz. Şiddet sadece fiziksel değildir, psikolojik baskı da şiddettir. Şiddet uzakta aranmamalı, eşler arasındaki şiddet son beş yılda tehlikeli bir boyuta ulaştı. 2019’da dünyada her beş kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı.”