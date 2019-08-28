Bob Ross’un tabloları SmIthsonIan’dan çıktı

Muhabirler, Bob Ross Inc.’in merkezi olan Virginia’nın Herndon kentinde, sanatçının resimlerini, kişisel eşyalarını bir depoda buldular. New York Times’ın haberine göre Bob Ross’un eserleri 22 Mart 2019 tarihinden bu yana müzenin kalıcı koleksiyonunun bir parçası. Ancak haberde, müze yetkililerinin ressamın eserlerini henüz sergilemeyi düşünmediklerinin bilgisi yer aldı.



