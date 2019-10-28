Bodrum açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'un Görecek açıklarında, cumartesi günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.00'te ve 05.20'de 2 lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlardaki 27'si Suriye, 16'sı Filistin, 4'ü Pakistan, 3'ü Kongo ve 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere 52 kaçak göçmen yakalandı. 35'i erkek, 12'si kadın ve 5'i çocuk olan göçmen grubu, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.