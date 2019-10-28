MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBodrum açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı
28.10.2019 - 10:36 | | DHA

Bodrum açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı

Muğla Bodrum açıklarında, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 52 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'un Görecek açıklarında, cumartesi günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.00'te ve 05.20'de 2 lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlardaki 27'si Suriye, 16'sı Filistin, 4'ü Pakistan, 3'ü Kongo ve 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere 52 kaçak göçmen yakalandı. 35'i erkek, 12'si kadın ve 5'i çocuk olan göçmen grubu, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A 101 aktüel ürünlerde bu hafta | a 101 Perşembe günü indirimli ürünler neler? A 101 KATALOG

A 101 aktüel ürünlerde bu hafta | a 101 Perşembe günü indirimli ürünler neler? A 101 KATALOG

İstanbul'da 04.00’e kadar sürdü! Escort sitesi kurup...

İstanbul'da 04.00’e kadar sürdü! Escort sitesi kurup...

Plakasız sürücü polisten kaçtı! Böyle yakalandı

Plakasız sürücü polisten kaçtı! Böyle yakalandı

BİM aktüel ürünler kataloğu! 29 Ekim BİM indirimli ürünler listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu! 29 Ekim BİM indirimli ürünler listesi

Sıradaki Haber