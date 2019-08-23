Bodrum açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı

Çarşamba günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 02.30, 04.00 ve 06.00 sıralarında, Akyarlar açıklarında 3 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlardaki 28'i Suriye, 16'sı Filistin, 8'i Kongo, 3'ü Nijerya, 2'si Mısır, 1'i Togo, 1'i Kamerun ve 1'i Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere 60 kaçak göçmen ile organizatör olduğu sanılan 1 Türk yakalandı. 31'i erkek, 15'i kadın, 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi
5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü; Onları öptüm5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü Onları öptümAntalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak aralarında ekip otosunun da bulunduğu 5 araca çarpan 2.40 promil alkollü sürücü Rüya E. (21), kendisini aracına kilitleyerek polise zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalıp araçtan inen sürücü, götürüldüğü hastaneden de kaçmaya kalkıştı. Rüya E. ilk ifadesinde kaza yapamadığını iddia ederek, Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm dedi.