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20.09.2019 - 11:58 | | AA

Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı! Bir bebek aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı! Bir bebek aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebeği bulmak için çalışma başlatıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Yalıkavak açıklarında battı.

İhbar üzerine bölgeye giden 4 sahil güvenlik botu, 14'ü düzensiz göçmen 15 kişiyi kurtardı.

Göçmenlerin, ifadelerinde, botta 16 kişinin olduğunu belirtmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

 

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
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