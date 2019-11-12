MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı
12.11.2019 - 10:14 | | DHA

Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlardaki toplam 125 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı

Pazar günü gelen ihbarlarla Bodrum'un Yalıkavak açıklarında 2 göçmen grubun kaçak geçiş yapmaya çalıştığını öğrenen ekipler, harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botlarda 56'sı Suriye, 14'ü Filistin, 5'i Irak, 2'si Mısır ve 1'i Somali uyruklu olmak üzere 78 kaçak göçmen yakalandı. 36'sı erkek, 19'u kadın ve 23'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Datça açıklarında aynı gün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi ise lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 28'i Suriye, 10'u Filistin, 4'ü Somali, 4'ü Irak ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere 47 kaçak göçmen yakalandı. 18'i erkek, 14'ü kadın ve 15'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Yakalanan 125 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

İstanbul'da iğrenç olay! Böyle götürdü... Polis her yerde onu arıyor!İstanbul Pendik’te bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü. Çocuğu taciz eden şahıs kayıplara karışırken çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı

Adana'da '10 numara' yağ operasyonu

Adana'da '10 numara' yağ operasyonu

Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor

Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor

Başakşehir'deki cinayetin zanlısının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehir'deki cinayetin zanlısının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sıradaki Haber